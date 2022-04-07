Историк назвал Мариуполь главным фактором в переговорах Москвы и Киева

Военный историк Дмитрий Болтенков считает, что завершение штурма Мариуполя может стать ключевым фактором в переговорах России и Украины. Фокус боёв сейчас сосредоточен именно в этом городе, их завершение может повысить «договороспособность» Киева, приводят слова военного эксперта «Известия».

Болтенков отметил , что в настоящее время город надёжно блокирован, ВСУ и боевики раздроблены на несколько отдельных «котлов».

Выбить многочисленную и упорно обороняющуюся группировку из прочных зданий промзоны и порта непросто. Но её силы неуклонно уменьшаются из-за отсутствия снабжения. Меньше становится бойцов, снарядов, техники. Уже не работает украинская артиллерия, не появляются больше оттуда и кадры действия украинских танков, — обрисовал обстановку Болтенков.

К тому же несколько дней назад были сорваны попытки эвакуировать лидеров боевиков «Азова» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) вертолётами, а в начале недели в Мариуполе сдался 501-й батальон морпехов.

Военный историк заметил, что завершение штурма Мариуполя станет мощным ударом по моральному состоянию украинских войск.

Это может повысить договороспособность киевских властей на мирных переговорах и вернуть их с небес на землю в отношении условий перемирия, — заключил Болтенков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Мариуполь будет свободен от националистических формирований по итогу спецоперации. Он также призвал не доверять на слово кадрам из города, распространяемым в западных СМИ.