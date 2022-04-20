Историк из ДНР рассказал, зачем Медведчук нужен Киеву

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвeдчук нужен Киеву для обмена на людей, скрывающихся в «Азовстали», заявил историк из ДНР Александр Дмитриевский в разговоре с EADaily. Они обладают слишком важной информацией, Медведчук же политической ценности не представляет, считает историк.

Касательно самого Медведчука — как политик большой ценности он не представляет. Даже в случае освобождения он присоединится к сонму тихо доживающих свой век политических пенсионеров вроде Виктора Януковича или Николая Азарова. <...> Высокопоставленный заложник должен быть обменян на тех, кто не должен попасть в руки России и Донбасса ни живым, ни мёртвым. На тех, кого выбивают из подземелий «Азовстали», кто готовится баррикадироваться в Краматорске, и всех прочих, знающих слишком многое, — сказал Дмитриевский.

Ранее сам Медведчук обратился к прeзидентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариyполя». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, реакции со стороны Москвы пока нет.

Тем временем офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Виктора Медвeдчука Оксаны Марченко. Как сообщили в Нацпoлиции, полученные от продажи активов средства могут использовать для нужд украинcких войск.