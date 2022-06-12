«Историческая ошибка»: Китай предостерёг США от попыток сдерживания Глава Минобороны Китая потребовал от США оставить попытки сдержать Пекин

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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай требует от правительства США перестать очернять его, а также бросить попытки сдерживания. Глава ведомства назвал исторической и стратегической ошибкой Вашингтона воспринимать Пекин в качестве угрозы. Министр добавил, что новая индо-тихоокеанская стратегия США направлена против одной-единственной страны, пишет ТАСС.

Настойчивое проведение политики, при которой в Китае видят угрозу, противника и даже врага, может стать исторической и стратегической ошибкой. Мы требуем, чтобы США прекратили очернять Китай и оставили попытки сдерживания КНР, — рассказал Вэй.

Он указал на то, что Соединённые Штаты пытаются распространить своё влияние в индо-тихоокеанском регионе с помощью небольшой группы стран.

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, написало ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона.