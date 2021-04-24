«Историческая ошибка»: Алиев оценил решение Байдена признать геноцид армян

https://static.news.ru/photo/0d15c6ce-a533-11eb-9ff5-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление Джо Байдена о геноциде армян. Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома, сообщает РИА Новости.

Алиев отметил , что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».

Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан. Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, — цитирует агентство сообщение пресс-службы Алиева.

Свою оценку дал и МИД Азербайджана.

Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В то время как дается ложная оценка событиям 100-летней давности, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов, — отметили в ведомстве.

Ранее 24 апреля Байден назвал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян». Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.