Источники заявили, что поставки вакцины Pfizer в Россию не планируются

https://static.news.ru/photo/2d5ce638-54c0-11eb-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину от COVID-19 производства американской компании Pfizer, так как на государственном уровне закупок не планируется.

По словам источников на фармрынке и в госструктурах, Pfizer не подавала российскому регулятору обращение за сертификацией и регистрацией своего препарата на территории страны.

На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведётся, — сообщил собеседник «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, в 2021 году не попадёт в частные клиники России. Препарат будет поставляться только в страны, с которыми заключены государственные соглашения. Без договорённостей с Россией невозможно появление вакцины даже в филиале израильского госпиталя Hadassah, расположенном в центре «Сколково». Хотя там называют клинику единственным медучреждением, которое «может использовать незарегистрированные в РФ препараты».