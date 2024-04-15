Названа возможная дата ответного удара Израиля по Ирану WSJ: Израиль может нанести ответный удар по Ирану уже в понедельник

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Официальные лица США и некоторых других западных стран сообщили изданию Wall Street Journal, что Израиль может довольно быстро ответить Ирану на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. Предполагается, что это случится в ближайшие дни. Возможно, уже в понедельник.

Газета уточнила, что президент США Джо Байден призвал партнеров проявлять осторожность при любом ответе Тегерану. Он также потребовал создать единый дипломатический фронт, чтобы не допустить перерастания боевых действий в открытую войну, которая может охватить Ближний Восток и втянуть в нее Штаты.

Изданию также стало известно, что военный кабинет Израиля провел заседание, посвященное нападению на страну. Однако о его результатах, и возможном ответе Ирану, ничего официально не сообщалось. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на призывы некоторых политиков к «сокрушительной атаке» ответил, что подобные меры исключать нельзя.

Иран после атаки на Израиль должен подвергнуться «болезненным санкциям», заявляло Министерство иностранных дел еврейского государства. Ведомство также призвало внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. Кроме того, МИД назвал Тегеран «величайшей угрозой» стабильности на Ближнем Востоке и в мире. Тель-Авив призвал не допускать получения страной ядерного оружия.