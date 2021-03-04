Источник в МИД РФ отреагировал на сообщения о вывозе золота из Венесуэлы

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Сообщения о вывозе золота венесуэльскими властями из страны на российских бортах является «ненаучной фантастикой». Об этом заявил источник в МИД РФ.

Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем, — заявил собеседник агентства журналистам РИА Новости.

Ранее венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес рассказал, что власти Венесуэлы в 2020 году вывозили из страны в Мали золото для дальнейшей перепродажи в ОАЭ за доллары и евро. Для перевозки якобы использовались российские самолёты.

Как писал NEWS.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна больше не согласится на сделку или диалог с Европейским союзом, пока Европа не изменит санкционную политику. Он напомнил, что ограничения были введены против участвующей в выборах оппозиции, вооружённых сил и судебной власти.

Из страны была выслана глава дипломатической миссии Евросоюза Изабель Брильянте Педрос. Статус персоны нон грата был присвоен дипломату в ответ на новые европейские санкции, которые затронули 19 официальных лиц Венесуэлы.