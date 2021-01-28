Источник: совместный центр РФ и Турции в Карабахе заработает 30 января

https://static.news.ru/photo/0ffebce8-6225-11eb-8076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Совместный российско-турецкий центр по мониторингу в Нагорном Карабахе начнёт свою работу 30 января 2021 года. Накануне глава Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара планирует расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата «3+3».

По его словам, в процессе могут участвовать РФ, Турция, Азербайджан, Армения, а также Иран и Грузия, пишет ТАСС.

Мир и стабильность в этом регионе в интересах каждого. <...> Поэтому мы ждём от Армении конструктивных шагов в данном направлении, — добавил дипломат.

Инициаторами создания формата «3+3» стали руководители Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Тегеран также одобрил предложение, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.

Ранее NEWS.ru писал, что международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, восстанавливающемуся после военных действий. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил президент РФ Владимир Путин.