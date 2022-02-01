Источник подтвердил подлинность опубликованного в СМИ ответа США и НАТО

Диписточник подтвердил подлинность ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, который был опубликован испанской газетой El Pais. Об этом сообщили РИА Новости.

Да, — сказал источник, отвечая на вопрос, может ли подтвердить подлинность документа.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

НАТО передало ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что представленные Россией требования являются «неприемлемыми».

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.