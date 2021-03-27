Источник опроверг сообщения о возможной отмене чартерных рейсов в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/7eeaff66-8f40-11eb-b6d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационные власти России и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полёты.

Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали. Поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям всё подтвердили, — сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полёты в Дубай.

В «Победе» изданию рассказали, что получили разрешение на выполнение рейса 28 марта.

Помимо грузопассажирских рейсов, из Российской Федерации в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами было возобновлено в сентябре.

Ранее сообщалось, что авиакомпании из РФ с 28 марта могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Объединённых Арабских Эмиратов, так как регуляторы двух государств не выдали разрешение на осуществление грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полётов.

Под отмену могли попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тысяч билетов. 27 марта компания разослала клиентам письмо, в котором говорится, что «в расписании рейса DP888 Дубай — Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения».

Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года. Наряду с обычными рейсами выполняются грузопассажирские, на которых можно перевозить людей, которым разрешён въезд в страну, писал NEWS.ru.