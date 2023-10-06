ТАСС: МО РФ не обсуждает с Ереваном и Баку вывод миротворцев из Карабаха

Фото: МО РФ

Минобороны России не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник агентства пояснил, что появившаяся ранее в СМИ соответствующая информация является ложной.

Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента, — сказал собеседник.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на диписточник, что делегация Минобороны России 6 октября посетит Ереван, чтобы обсудить конкретные сроки ухода миротворцев из Карабаха. Российский контингент находится в регионе с 9 ноября 2020 года, передает агентство.

5 октября Минобороны России сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трех районах Карабаха. При этом в ведомстве подчеркнули, что контингент РФ продолжает выполнять свою работу в регионе. Так, военные поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Ханкенди, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность и гуманитарные права мирного населения.

19 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. На следующий день представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.