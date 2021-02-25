РИА Новости: МИД осудил удар США по Сирии

https://static.news.ru/photo/5add8374-7801-11eb-bea1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия Вашингтона, совершившего авиаудар по Сирии являются недопустимым нарушением норм международного права. Такое мнение высказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Удар был нанесён по территории суверенного государства — члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били, — РИА Новости сообщил источник в МИД России.

Источник добавил, что Иран в Сирии вместе с регулярной армией борется против боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). По его словам, они там находятся для того, чтобы «помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке, писал NEWS.ru.

Как заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, авиаудар США по Сирии является неправомерным и может привести к эскалации ситуации в регионе.