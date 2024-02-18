Истерика вокруг Авдеевки. Кого Украина и Запад обвиняют в сдаче города?

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции возложил ответственность за отход ВСУ из Авдеевки на страны Запада. В чем обвиняют друг друга Киев и его партнеры?

Что говорят на Украине о сдаче Авдеевки

Зеленский 17 февраля подтвердил, что украинская армия была вынуждена покинуть Авдеевку, чтобы не попасть в окружение.

«Решение правильное. Чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи», — заявил он.

Также украинский лидер признал, что ВСУ уже с октября 2023 года находились в обороне, и обвинил в сдаче города страны Запада, так как, по его словам, наблюдался дефицит артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.

«Мы очень рассчитываем на позитивное решение конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — сказал президент Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Авдеевка имеет оперативную важность для украинских властей, а после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Об отходе из Авдеевки объявил главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который ВС РФ взяли под контроль еще в мае прошлого года.

Фото: МО Украины

Что пишут западные СМИ об Авдеевке

Немецкое издание Bild обвиняет Зеленского в том, что ВСУ пришлось сдать Авдеевку, поскольку бывший главком Валерий Залужный требовал два месяца назад провести в стране еще одну мобилизацию.

«По мнению многих наблюдателей, отчасти в случившемся виноват и украинский президент, выступавший в Мюнхене в пятницу. Вопреки требованиям бывшего главнокомандующего украинской армией два месяца назад, Зеленский не отдал приказ о мобилизации еще 500 тысяч украинских мужчин и женщин. Из-за Авдеевки обострился давний спор между экс-главой армии и президентом Украины. Залужный хотел предотвратить почти окружение и отход в последнюю минуту с большими потерями, как это произошло в Бахмуте в мае 2023 года», — говорится в публикации.

Сразу несколько СМИ — Washington Post, CNN и Еconomist — назвали взятие Авдеевки крупнейшей победой России с момента провала украинского контрнаступления и успехов ВС РФ в Бахмуте.

Немецкое издание Stern констатировало, что поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута. Также авторы отметили, что выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции выглядело как попытка «вымогательства денег у Запада».

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