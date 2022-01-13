Стало известно, что Байдена поддерживает лишь каждый третий американец

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился на 3%, теперь его поддерживает лишь треть жителей страны. По данным опроса общественного мнения, проведённого исследовательской службой Университета Куиннипэк, которые приводит ТАСС, с ноября прошлого года рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома снизился с 36% до 33%. При этом 53% американцев заявили, что недовольны его решениями.

Поддержка Байдена заметно снизилась и среди сторонников Демократической партии — с 87% до 75%. Решения правительства по экономике, внешней политике и борьбе с распространением коронавируса вызвали поддержку у 34–39% опрошенных.

Исследование проводилось с 7 по 10 января, в нём приняли участие 1313 совершеннолетних жителей США.

Как сообщает CNN, президента критикуют в том числе за неспособность обеспечить страну тестами на коронавирус в условиях регулярного обновления суточных рекордов заболеваемости. Эксперты предсказали , что к марту 2022 года США будут испытывать потребность в 732 миллионах домашних экспресс-тестов ежемесячно, однако даже с учётом прогнозируемого роста темпов производства стране будет не хватать примерно четверти миллиарда тестов.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена в декабре снизился до рекордно низкого показателя и составил 44%. Самым спорным вопросом стала экономическая ситуация в стране (73% признали её удручающей), прежде всего их беспокоит инфляция. Кроме того, более половины опрошенных (55%) недовольны мерами Байдена против коронавируса. По их мнению, обстановка становится только хуже: 38% опрошенных полагают, что вирус стремительно распространяется, при этом мутируя, что стало причиной ухудшения ситуации с COVID-19 в сравнении с предыдущим годом. На вопрос о том, «движется ли ситуация в США в правильном направлении», 70% опрошенных ответили отрицательно.