Исследователей происхождения COVID-19 распустили из-за их предвзятости

Комиссия журнала Lancet распустила группу исследователей происхождения коронавируса. Это произошло из-за их связи с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

EcoHealth Alliance с 2020 года находится под вниманием членов конгресса по причине того, что использовала средства США для исследований коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Именно в Ухани произошла первая вспышка заболеваемости COVID-19.

Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance, — объяснил председатель комиссии по COVID-19 доктор Сакс.

Он добавил, что комиссия продолжит изучать происхождение вируса и опубликует доклад об этом в 2022 году.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 могла начаться в США ещё в сентябре 2019 года, на пять месяцев раньше официальных данных американской стороны. Об этом говорится в исследовании китайских учёных, опубликованном на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.