Исследователь Ракша рассказал о будущей «черной дыре демографии» Демограф Ракша назвал Восточную Азию «черной дырой демографии»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проблема нехватки рабочих рук и низкой рождаемости в недалеком будущем станет глобальной, сообщает РИА Новости со ссылкой на демографа Алексея Ракшу. Особенно тяжелая ситуация может сложиться в Восточной Азии, где сейчас наблюдается самый низкий уровень рождаемости.

Восточная Азия — будущая черная дыра в демографии всего человечества, — предупредил Ракша.

По словам демографа, исследователи нашли четыре способа решения проблемы рабочих рук, которые заключаются в стимуляции рождаемости, развитии активного долголетия, замены рабочих рук роботами и миграции. Однако в будущем дефицитом могут стать даже приглашенные трудовые ресурсы: по оценке эксперта, трудовые мигранты предпочтут Турцию, ОАЭ или Южную Корею для работы, если у них будет возможность выбора.

Ранее Татьяна Буцкая рассказала, что в России сложилась демографическая ситуация, которой раньше никогда не было, однако возможности оставить проблему нерешенной нет. По ее словам, женщин, которые сейчас должны войти в репродуктивный возраст, не купишь ни за какие деньги, но пути по увеличению рождаемости все же есть.

До этого и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова заявила, что число россиянок в репродуктивном возрасте продолжит уменьшаться. По ее словам, прирост количества женщин в возрасте 20–29 лет ожидается только с 2028 года.