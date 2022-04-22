Исследование США показало, что 75% жителей Китая поддерживают Россию
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:01, 23 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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75% жителей Китая поддерживают проведение военной спецоперации России на Украине, такие данные озвучил портал U.S — China Perception Monitor. Согласно данным исследования, большинство китайцев считает, что поддержка России отвечает их национальным интересам. Более 60% респондентов отметили, что КНДР важно поддерживать Россию, а 16% высказались за предоставление РФ оружия.
Также в исследовании говорится, что примерно 70% респондентов согласны с достоверностью информации о наличии на территории Украины биолабораторий.
В конечном итоге полученные данные демонстрируют влияние в целом пророссийской информационной среды в Китае, — говорится в конце публикации.
Ранее Белый дом выступил с утверждением о том, что наблюдает признаки оказания прямой и косвенной поддержи ВС РФ со стороны Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на это, американские власти считают, что имеют тактическую благоприятную возможность для налаживания взаимодействия с КНР, невзирая на связи Пекина с Москвой.
В МИД РФ считают, что Запад продолжает искать «зазоры» между Москвой и Пекином, чтобы расколоть их партнёрские отношения. В ведомстве уточнили, что Россия и Китай совместно противостоят попыткам посеять раздор между государствами.