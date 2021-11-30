Исследование: американцы стали бояться Китая больше, чем России

Институт Рональда Рейгана провёл исследование, которое показало, что в данный момент большинство жителей США главной угрозой считает Китай. Такое мнение высказали 52% опрошенных, Россию, прежнего лидера исследований, назвали угрозой только 14% респондентов, сообщает телеканал Fox.

В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединённым Штатам — Китай, — цитирует Fox выдержки из исследования.

В институте пояснили, что в 2018 году больше всего американцев (30%) считали Россию главной угрозой, в Китае её видел только 21% опрошенных.

Ранее стало известно, что РФ не беспокоит рост военного потенциала КНР, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что те, кто пугал его Китаем с 2000 года, «сами испугались». Он также добавил, что у России высочайший уровень отношений с КНР. Путин отметил, что рост военного могущества Китая является естественным процессом.