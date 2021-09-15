Испытания КНДР новой ракеты назвали способом привлечь внимание США

Испытания Северной Кореей новой крылатой ракеты большой дальности направлены не на внутреннюю аудиторию, а на привлечение внимания извне, в частности США. Это попытка Пхеньяна увеличить давление на другие страны. При этом всё проходило в таких рамках, чтобы не вызвать санкции со стороны Совбеза ООН, хотя выглядело достаточно провокационно. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет) Роберт Уинстенли-Честерс.

Это может быть попыткой Северной Кореи нарастить давление на иностранные державы и действовать немного провокационно, не подвергая себя опасности дальнейших санкций со стороны СБ ООН, — отметил он.

По словам Уинстенли-Честерса, факт запуска достаточно скупо освещался в местных СМИ, а северокорейский лидер Ким Чен Ын на учениях не присутствовал. Всё это указывает на то, что испытание ракеты было проведено «для посторонних глаз».

Также действия КНДР можно расценить как желание напомнить миру о том, что стана может разрабатывать подобные технологии, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и международные санкции, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи объявили об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель, находившуюся на расстоянии в 1,5 тысячи км. Отмечается, что появление этого оружия привело к достижению главной цели в оборонной науке и разработке системы вооружений в КНДР.

Кроме того, ранее Северная Корея запустила с интервалом в пять минут две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Токио выразили протест в связи с действиями Пхеньяна.