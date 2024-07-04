Испуганный Зеленский готов сдать непроходного Байдена

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

«Просроченный» президент Украины со своим известным апломбом заявил, что Дональд Трамп должен представить свой план окончания конфликта. Но при этом он, план, дескать, не должен нарушать суверенитет Украины. Дословно это звучало так: «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен нам об этом сказать сегодня. Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность — мы хотим быть готовы...»

В Байдена Зеленский уже не верит

Через рупор Вloomberg Зеленский буквально воззвал к нынешнему фавориту президентской гонки, забыв о своих обычных рефренах по части неизбежной перемоги. Пожалуй, впервые в словах Зеленского зазвучали какие-то прямо трагические интонации. Словно бы ему уже сейчас важно понять, приходит ли время срочно собирать чемоданы, отбывая на натовском военном самолете на одну из своих вилл, нажитых непосильным президентским трудом. Или еще есть время, не особо спеша, поторговаться о своем будущем, включая (кто знает!) и гарантии чисто физического выживания. Вряд ли кто сомневается в том, что для Зеленского свое обеспеченное будущее важнее всего украинского суверенитета. От которого, к слову, давно и так ничего и не осталось.

И вряд ли можно счесть простым совпадением тот факт, что такое многозначительное заявление Зеленский сделал после недавних телевизионных дебатов Трампа и Байдена. Видимо, и на берегу Днепра пришли к заключению, что шансы самого ярого покровителя режима остаться в Белом доме стали стремительно приближаться к нулю. В Киеве сразу заметались, пытаясь хоть как-то заглянуть за горизонт грядущих президентских выборов в США. Но для того, чтобы как-то замаскировать такой демарш, в Вашингтон был срочно направлен «серый кардинал» режима Андрей Ермак, который разразился серией патриотических заявлений об отрицании любого компромисса с Москвой.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Андрей Ермак

Вовремя предать — это предвидеть

Действительно, у Зеленского есть серьезные основания опасаться Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Дело в том, что информация, подкинутая Зеленским, стала основанием, пожалуй, для самой серьезной попытки демократов подвести Трампа под импичмент и отстранить от власти.

Трамп все это прекрасно помнит, а потому для него проблемы Украины и власти Зеленского разведены, что называется, по разным углам. Потому-то Зеленский хотел бы заранее попытаться наладить отношения с фаворитом, откровенно сдав своего покровителя Джо Байдена. Известно, что вовремя предать — это не предать, а предвидеть.

А при чем тут журналист Карлсон

И, видимо, не просто так появились слухи (которые, правда, в администрации украинского президента пока опровергают) об интервью Зеленского Такеру Карлсону. Надо полагать, на Банковой пока выжидают, зная о близости Карлсона к Трампу. Одно время даже шли разговоры, что журналист может получить приглашение выдвигаться с Трампом в качестве вице-президента. Не исключено, что Зеленский пока не готов дать через Карлсона какие-то конкретные обещания экс-президенту. Например, Зеленский прекрасно осознает, насколько будущее Байдена завязано на положение на Украине, особенно после выделения ей $61 млрд. Поэтому отказ от обещанного Байдену наступления, да еще накануне финиша предвыборной кампании, может рассматриваться в качестве услуги уже Трампу.

Выходит, что Зеленский может вмешаться в американскую предвыборную кампанию ради собственного выживания.

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Названо единственное условие, при котором Зеленский даст интервью Карлсону.