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«Исправление ошибки»: Блинкен оценил приостановку участия РФ в СПЧ ООН

Блинкен назвал «исправлением ошибки» приостановку участия России в СПЧ ООН
02:30, 08 апреля 2022
«Исправление ошибки»: Блинкен оценил приостановку участия РФ в СПЧ ООН Энтони Блинкен Фото: Win McNamee/Pool/CNP/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна, если учитывать её спецоперацию на Украине. По его словам, 7 апреля произошло «исправление ошибки», сообщает РИА Новости.

Сегодня ошибка была исправлена, — считает госсекретарь.

Он добавил, что в Совете по правам человека нет места для России, поскольку целью у организации «является продвижение уважения прав человека».

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине. За исключение России проголосовали 93 страны, против данной меры выступили 24 государства, ещё 58 государств воздержались от голосования. Инициатором данной меры были США.

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