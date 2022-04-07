«Исправление ошибки»: Блинкен оценил приостановку участия РФ в СПЧ ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна, если учитывать её спецоперацию на Украине. По его словам, 7 апреля произошло «исправление ошибки», сообщает РИА Новости.

Сегодня ошибка была исправлена, — считает госсекретарь.

Он добавил, что в Совете по правам человека нет места для России, поскольку целью у организации «является продвижение уважения прав человека».

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине. За исключение России проголосовали 93 страны, против данной меры выступили 24 государства, ещё 58 государств воздержались от голосования. Инициатором данной меры были США.