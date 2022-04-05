Использование стратегических запасов нефти США назвали жестом отчаяния

Использование стратегических запасов нефти США — это жест отчаяния, заявил политолог-американист Малек Дудаков «Царьграду». По его мнению, другого способа справиться с топливным кризисом у президента страны Джо Байдена не осталось.

Конечно, это жест отчаяния. И мы понимаем, что это решение вызвано тем, что других способов, кроме как раскупорить кубышку, чтобы решить топливный кризис, просто не осталось. Мы видели сумбурную попытку Байдена договориться со странами Персидского залива, чтобы они повысили добычу нефти, они на это не согласились, — сказал Дудаков.

Он добавил, что некоторые представители стран даже не ответили на звонки Байдена. Политолог отдельно отметил иранскую ядерную сделку, которая могла помочь нарастить поставки нефти, но пока приостановилась.

При этом за первый год Байдена в должности президента нефтяной запас страны уменьшился примерно на 100 млн баррелей, а за второй будет попытка вылить на рынок ещё 180 млн, заметил Дудаков. Нефтяной запас уменьшится почти в два раза.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. Американский лидер выразил надежду, что страна сможет нарастить внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Байден не худший президент США. По его мнению, одна из основных проблем политики Байдена состоит в отсутствии понимания, как выходить из кризисов. За оставшиеся три года правления ситуация может поменяться.