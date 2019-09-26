Испанская частная охранная фирма Undercover Global S.L. шпионила по заданию спецслужб США за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в здании посольства Эквадора в Лондоне.
В ходе слежки были сделаны аудио- и видеозаписи встреч Ассанжа со своими помощниками и адвокатами, которые глава фирмы Давид Моралес передал ЦРУ.
Узнав об этом, основатель WikiLeaks инициировал уголовное расследование в отношении охранного предприятия. Моралес и его фирма обвиняются в посягательстве на личную жизнь, получении взяток, отмывании средств и ряде других преступлений, сообщает издание
Ранее News.ru писал, что голливудская актриса Памела Андерсон заявила, что Ассанж подвергается психологическим пыткам в тюрьме. Она назвала основателя WikiLeaks своим хорошим другом и потребовала освободить его.