https://static.news.ru/photo/e4c46550-e0f2-11e9-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанская частная охранная фирма Undercover Global S.L. шпионила по заданию спецслужб США за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в здании посольства Эквадора в Лондоне.

В ходе слежки были сделаны аудио- и видеозаписи встреч Ассанжа со своими помощниками и адвокатами, которые глава фирмы Давид Моралес передал ЦРУ.

Узнав об этом, основатель WikiLeaks инициировал уголовное расследование в отношении охранного предприятия. Моралес и его фирма обвиняются в посягательстве на личную жизнь, получении взяток, отмывании средств и ряде других преступлений, сообщает издание El Pais .

Ранее News.ru писал, что голливудская актриса Памела Андерсон заявила, что Ассанж подвергается психологическим пыткам в тюрьме. Она назвала основателя WikiLeaks своим хорошим другом и потребовала освободить его.