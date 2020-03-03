https://static.news.ru/photo/c5f4d488-5d62-11ea-bddd-fa163e074e61_660.jpg Уго Карвахаль Фото: Alexandra Blanco/El Nacional/Global Look Press

Власти Испании одобрили выдачу Соединённым Штатам бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, говорится в пресс-релизе Минюста королевства.

Совет министров <...> одобрил выдачу Соединённым Штатам гражданина Венесуэлы <...> Карвахаля для привлечения к судебной ответственности по подозрению в незаконном обороте наркотиков и оружия, — говорится в сообщении.

Он был задержан в апреле 2019 года по запросу Вашингтона. В сентябре того же года Национальная судебная коллегия Испании отказала в его экстрадиции, и он был отпущен из-под стражи. В настоящее время местонахождения Карвахаля неизвестно.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Испании разыскивает бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Ранее суд королевства разрешил экстрадицию мужчины в Соединённые Штаты.