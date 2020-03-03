Власти Испании одобрили выдачу Соединённым Штатам бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, говорится в пресс-релизе Минюста королевства.
Совет министров <...> одобрил выдачу Соединённым Штатам гражданина Венесуэлы <...> Карвахаля для привлечения к судебной ответственности по подозрению в незаконном обороте наркотиков и оружия, — говорится в сообщении.
Он был задержан в апреле 2019 года по запросу Вашингтона. В сентябре того же года Национальная судебная коллегия Испании отказала в его экстрадиции, и он был отпущен из-под стражи. В настоящее время местонахождения Карвахаля неизвестно.
Как ранее писал NEWS.ru, полиция Испании разыскивает бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Ранее суд королевства разрешил экстрадицию мужчины в Соединённые Штаты.
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