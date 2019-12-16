В Испании случилось невиданное: футбольный матч был прерван из-за того, что болельщики одного клуба оскорбляли игрока команды соперников. На первый взгляд, ничего удивительного. Учитывая волну борьбы с расизмом в европейском футболе, это рано или поздно должно было произойти. Вот только здесь фокус в другом: нападкам подвергся украинец Роман Зозуля, а причиной стали его политические взгляды.

Дело было так. В гости к «Райо Вальекано» на матч второй по силе лиги приехала команда «Альбасете». Фанаты хозяев, которые традиционно являются приверженцами левых политических взглядов, начали отчётливо скандировать нецензурные ругательства в адрес украинца и называть его фашистом. Главный арбитр сперва остановил игру лишь на некоторое время, а в перерыве решил, что её не стоит продолжать. Позже вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля был очень подавлен и расплакался в раздевалке.

Реакция последовала сразу: руководство главной испанской футбольной команды лишь заявило, что «Ла Лига полностью согласна с решением судьи в связи с серьёзными оскорблениями и угрозами в адрес Зозули», а работа по искоренению насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании продолжается.

В защиту игрока выступил даже президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, осудивший поведение фанатов своего клуба.

Футбол — это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать, — сказал он.

Болельщики «Райо» отмалчиваться не стали. Вскоре в их Twitter-аккаунте появилось следующее сообщение.

Не из-за расизма, не из-за ксенофобии, не из-за насилия. Впервые матч в Испании остановлен из-за правды. Зозуля, ты — нацист, — отмечалось там.

Никогда ранее по такому поводу матчи в Испании не прекращались. До этого лишь несколько раз за проявления расизма клубы были оштрафованы. Самое строгое наказание в 2014 году понёс «Вильярреал», один из фанатов которого бросил банан в темнокожего игрока соперников: тогда команду оштрафовали и закрыли часть трибун на следующую игру.

Что же случилось в Мадриде? Вся эта история началась ещё в 2017 году, когда Роман Зозуля перешёл на правах аренды из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Болельщики команды сразу устроили серию протестов против этого трансфера из-за того, что футболист не раз фотографировался на фоне изображений Степана Бандеры и флага запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор». Они прибыли на базу клуба во время тренировки и вывесили баннер с надписью: «Вальекас — не место для нацистов» («Кампо-де-Вальекас — домашний стадион команды. — NEWS.ru). Самого Зозулю ультрас пытались перехватить возле клубного офиса, и это вынудило спортсмена покинуть здание через чёрный ход в сопровождении полиции. В итоге «Райо» отказался от услуг украинского нападающего, после чего он оказался в «Альбасете».

Роман Зозуля Mateo Villalba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эта ситуация тогда страшно возмутила президента Украинской федерации футбола Андрея Павелко, который заявил, что Зозуля вовсе не нацист, а его внефутбольная деятельность — это повод для национальной гордости. Вступился он за украинского игрока и сейчас, назвав случившееся в Мадриде «ксенофобией, разжиганием межнациональной розни и хулиганством».

Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции, — написал он в Facebook, закончив свой пост для пущей убедительности словами «Слава Украине!».

Видимо, чтобы никто не сомневался, что на Украине любовь к пособникам фашизма вовсе не является преступной.

Ситуация, конечно, из ряда вон. Поскольку, встав на защиту игрока, футбольные власти Испании оказываются по одну сторону баррикад с человеком, поддерживающим артиллерийские обстрелы городов и их инфраструктуры, убийства мирных жителей, пытки в тайных тюрьмах СБУ, проспекты военных преступников Бандеры и Шухевича в Киеве, факельные шествия и прочие вещи, которые на Украине являются «поводом для национальной гордости». Особенно в этой ситуации нелепо смотрится защита неонациста от «насилия, расизма и ксенофобии».

Впрочем, такие неловкие ситуации неизбежны в мире всеобщей толерантности: если ты пытаешься угодить всем, то рано или поздно окажется, что защищаешь убийц и их пособников.