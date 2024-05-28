Испания официально признала Палестину

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Правительство Испании официально признало Палестину в качестве государства, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Королевства Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Сегодня на [заседании] совета министров мы приняли решение о признании Государства Палестина, — сказал дипломат.

22 мая стало известно о признании Норвегией Палестины в качестве независимого государства. Она стала десятой европейской страной, признавшей суверенитет Палестины. Ее независимость подтвердили Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. В связи с этим глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии из-за позиции этих стран по Палестине.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.