Испания и Португалия назвали причины смертности от COVID-19

Испания и Португалия, где смертность от коронавируса в разы отличается от других стран, назвали её причины. Это географическое положение, считают в Лиссабоне.
Испания ввела карантин, когда число заболевших превысило шесть тысяч человек. На день ранее это сделала и Португалия,
Португалии быстро удалось взять под контроль ситуацию, так как у страны всего одна соседка — Испания. При этом госпитализировали в стране только тяжело больных, большинство же пациентов лечились на дому. Эти меры позволили не перезагрузить систему здравоохранения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 138 беженцев, проживающих в молодёжном общежитии в Лиссабоне, оказались заражены коронавирусом. Их поместили на карантин.
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