Испания и Португалия назвали причины смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e6b6ba6-85b5-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испания и Португалия, где смертность от коронавируса в разы отличается от других стран, назвали её причины. Это географическое положение, считают в Лиссабоне.

Испания ввела карантин, когда число заболевших превысило шесть тысяч человек. На день ранее это сделала и Португалия, пишет издание Business Insider. На тот момент в стране было порядка 100 заболевших инфекцией.

Португалии быстро удалось взять под контроль ситуацию, так как у страны всего одна соседка — Испания. При этом госпитализировали в стране только тяжело больных, большинство же пациентов лечились на дому. Эти меры позволили не перезагрузить систему здравоохранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 138 беженцев, проживающих в молодёжном общежитии в Лиссабоне, оказались заражены коронавирусом. Их поместили на карантин.