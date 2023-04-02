Испанцы вышли с протестами против НАТО

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press

В испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли акции протеста против НАТО и политики Альянса по Украине, сообщает ТАСС. Отмечается, что в мероприятиях приняли участие несколько сотен человек. По данным агентства, в ходе митингов использовался лозунг: «Против НАТО, остановим войну и капиталистическое варварство».

Организаторы акций заявили о «государственном перевороте, продвигаемом Западом посредством евромайдана». Также, по их словам, причиной конфликта на Украине стало «растущее присутствие НАТО на украинской территории», — сказано в публикации.

Жители Испании также выступили против экспансии НАТО и отправки оружия Киеву.

Ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш написал на своей странице в Twitter, что финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут ее эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России.

По словам парламентария, в Финляндии считают, что граница с Россией может стать очагом вооруженных конфликтов. Он назвал легитимными опасения финнов и согласился с тем, что нужно было провести референдум в стране по этому вопросу. Несмотря на это, по словам Кочиша, Венгрия остается преданным членом НАТО и Евросоюза.