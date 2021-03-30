Испанцев огорчили слова Зеленского о конфликте ЕС и России

https://static.news.ru/photo/b5914270-9164-11eb-a114-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Киев ждёт от Брюсселя вступления в конфликт с Москвой. К такому выводу пришли некоторые читатели испанского издания ABC после того, как ознакомились со стратегией по «деоккупации» Крыма Владимира Зеленского.

Это либо очень серьёзная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их, — написал один из пользователей.

Другой написал, что Зеленский — профессиональный комик, а США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников. «Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Всё равно что Мексике отобрать Техас у США», — заключил третий читатель.

24 марта Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Документ, по замыслу его авторов, должен посылать сигнал миру о последовательности действий Киева по возвращению контроля над Крымом.

Накануне министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба рассказывал, что действий Киева состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем».

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.