Исламского проповедника приговорили к тысяче годам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/3572239a-540e-11eb-8664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Турции приговорил 1075 годам тюрьмы известного исламского проповедника Аднана Октара. Он был признан виновным в создании преступной организации, похищениях, домогательствах и сексуальном насилии над несовершеннолетними, незаконном лишении свободы и других противоправных деяниях.

В число преступлений, вменяемых Октару, также входят политический и военных шпионаж, содействие террористической организации FETO. Её лидером считается писатель и исламский общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти называют организатором попытки госпереворота в 2016 году. Виновным себя Октар не признал.

Всего фигурантами дела являлись 236 человек. Из них к различным срокам лишения свободы приговорены 78 человек. Из них 14, включая Октара, осуждены в общей сложности на 9,8 тысячи лет, сообщает телеканал NTV.

Октар известен также под псевдонимом Харун Яхья. Он является автором десятков книг переведённых на многие языки мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Анкара намерена усилить давление на Вашингтон с с целью выдачи Гюлена. Кроме того, в турции продолжаются аресты по делу о попытке переворота. Так, в сентябре 2020 года был взяты под стражу 94 бывших турецких военных, которых власти заподозрили в связях с Гюленом.