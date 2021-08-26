Исламистским группировкам предсказали подъём после ухода США из Афганистана

Исламистские группировки по всему миру могут пережить возрождение после победы в Афганистане террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом порталу Lenta.ru заявил профессор исследований мира и конфликтов Уппсальского университета Ашок Суэйн.
Профессор
Ранее один из лидеров сопротивления талибам, сын главы «Северного альянса» Ахмад Масуд призвал Россию организовать мирные переговоры сопротивления с талибами. По его словам, это урегулирование отвечает интересам России, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы решили