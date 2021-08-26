Исламистским группировкам предсказали подъём после ухода США из Афганистана

Исламистские группировки по всему миру могут пережить возрождение после победы в Афганистане террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом порталу Lenta.ru заявил профессор исследований мира и конфликтов Уппсальского университета Ашок Суэйн.

Профессор рассказал , что после 31 августа, когда произойдёт окончательный вывод войск США из страны, в Африке и Европе может вспыхнуть террористическая активность, связанная с моральным подъёмом исламистских группировок. Кроме того, исламисты могут получить большую выгоду от оборота оружия и наркотиков в Афганистане.

Ранее один из лидеров сопротивления талибам, сын главы «Северного альянса» Ахмад Масуд призвал Россию организовать мирные переговоры сопротивления с талибами. По его словам, это урегулирование отвечает интересам России, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».