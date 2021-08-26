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Исламистским группировкам предсказали подъём после ухода США из Афганистана

08:36, 27 августа 2021
Исламистским группировкам предсказали подъём после ухода США из Афганистана Фото: Isaiah Campbell - US Marine Corp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Исламистские группировки по всему миру могут пережить возрождение после победы в Афганистане террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом порталу Lenta.ru заявил профессор исследований мира и конфликтов Уппсальского университета Ашок Суэйн.

Профессор рассказал, что после 31 августа, когда произойдёт окончательный вывод войск США из страны, в Африке и Европе может вспыхнуть террористическая активность, связанная с моральным подъёмом исламистских группировок. Кроме того, исламисты могут получить большую выгоду от оборота оружия и наркотиков в Афганистане.

Ранее один из лидеров сопротивления талибам, сын главы «Северного альянса» Ахмад Масуд призвал Россию организовать мирные переговоры сопротивления с талибами. По его словам, это урегулирование отвечает интересам России, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы решили создать совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

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