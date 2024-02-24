Искусственный интеллект получил задание и не оставил человечеству шансов Cornell University: ИИ готов решать конфликты ядерным оружием

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Большие языковые модели (LLM) при использовании в симуляционных военных играх и дипломатических сценариях оказались склонны вести их к конфликту и порой применять ядерное оружие, пришли к выводу ученые Корнельского университета в США. Три разные версии GPT OpenAI, Claude и Llama 2 приводили ситуацию к обострению, даже если она его не предполагала.

Все модели демонстрируют признаки внезапной и труднопрогнозируемой эскалации. <...> Модели имеют тенденцию развивать динамику гонки вооружений, что приводит к еще большему конфликту, а в редких случаях даже к развертыванию ядерного оружия, — следует из анализа.

Ученые советуют сильнее изучить работу искусственного интеллекта, прежде чем доверять ему политические решения. Помощник директора исследовательской группы по обороне и безопасности RAND Europe, не участвующий в исследовании, назвал его «полезным академическим упражнением» в разговоре с Euronews. Сама работа еще не прошла рецензирование.

Ранее стало известно, что Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые беспилотники, которые будут оснащены технологией искусственного интеллекта. Дроны планируется передать Украине. Таким образом Запад рассчитывает компенсировать острую нехватку артиллерии у ВСУ.