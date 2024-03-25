Искусственный интеллект научился определять болезни по кашлю Google разработала модель ИИ для выявления болезней по кашлю

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Специалисты компании Google совместно с учеными разработали модель искусственного интеллекта, которая в будущем сможет определять болезни по кашлю и дыханию, пишет научный журнал Nature. Система, получившая название Health Acoustic Representations (HeAR), обучена на миллионах аудиозаписей с фрагментами покашливания и другими шумами.

Наша цель в рамках исследования Google — стимулировать инновации в этой зарождающейся области, — отметил менеджер компании Суджай Какармат.

Пока неизвестно, когда технология будет открыта для широкого коммерческого использования. Сейчас Google ищет энтузиастов для тестирования новой системы.

Проект разработан в рамках концепции, в которой ИИ используется для анализа дыхания и кашля, чтобы выявлять заболевания дыхательных путей, прежде всего COVID-19 и туберкулез. Концепция получила распространение как раз во время пандемии.

Ларинголог из Университета Южной Флориды в Тампе Яэль Бенсуссан отметила, что технология представляет огромный потенциал не только для диагностики, но и для скрининга и мониторинга. По ее словам, врачи не могут повторно проводить сканирование или биопсию каждую неделю, поэтому голос становится действительно важным биомаркером для наблюдения за пациентом.

Ранее ученые Дартмутского колледжа в США создали приложение MoodCapture, определяющее депрессию по селфи. Разработчики утверждают, что внедрили ИИ, который способен обнаружить признаки расстройства еще до того, как их заметит человек.