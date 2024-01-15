«Искандер» разгромил командный пункт ВСУ: новости СВО на утро 15 января

Фото: МО РФ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» поразил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что цель поражения была плановой, хорошо проработанной разведкой.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 14 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утес рассказал, что пусковая установка находилась на боевом дежурстве.

«Пришла команда на готовность к работе. Расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара, после чего машина произвела пуск. Пуск прошел штатно. Цель поражена», — сообщил военнослужащий.

Он также добавил, что за время проведения специальной военной операции комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. По словам Утеса, он прост в эксплуатации и при этом весьма эффективен.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины в районе Елизаветовки на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки. Уничтожены восемь пунктов временной дислокации, узел связи, пункт управления беспилотной авиацией, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и до 40 военнослужащих», — рассказал он.

Фото: МО РФ Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Гордеев добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов.

Помимо этого, штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты, бронетехнику и бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что при атаке пилоты использовали неуправляемые авиационные ракеты. В МО добавили, что, согласно данным передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены.

Артиллеристы ВДВ РФ с помощью гаубиц 2А65 «Мста-Б» уничтожили две группы пехотинцев Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщили в российском Министерстве обороны. Там отметили, что корректировка ударов производилась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

«Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 „Мста-Б“ одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск „Днепр“ была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также танкисты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили с закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. Там отметили, что цель была ликвидирована с трех выстрелов.

В МО рассказали, что экипаж танка имеет на своем счету не один десяток пораженных целей, включая опорные пункты, МТЛБ, артиллерийские орудия и живую силу противника. После выполнения боевой задачи машина покинула огневую позицию.

Фото: МО РФ 152-мм гаубица 2А65 „Мста-Б“

Что удалось бойцу из Бурятии

Российскому бойцу удалось обратить в бегство 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло еще в сентябре, когда солдаты обороняли опорный пункт. Уроженец Бурятии по имени Иван Калашников вышел вперед, когда ВСУ высадились у опорника, и открыл прицельный огонь.

«Наша боевая разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону <...>. Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами закидывали. Отстояли, у противника не получилось, начал отступать», — рассказал Калашников.

На тот момент в опорнике оставались пять бойцов вместе с Калашниковым. Двое получили ранения, еще двое прикрывали фланги, пока он вел огонь по противнику. В Минобороны отметили, что в тот день никто из российских бойцов не отступил. За свой подвиг Калашников был награжден Золотой Звездой Героя России, а его боевые товарищи удостоены орденов Мужества.

«Все наши бойцы из Бурятии, все настроены были, никто не бежал, не отмазался, назад не хотел», — отметили в ведомстве.

Как ВСУ атаковали РФ

В ночь на 15 января в небе над Курском и Курским районом сработала противовоздушная оборона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Позже губернатор заявил, что в Курской области дежурные средства ПВО сбили три украинские ракеты. По его словам, инцидент произошел в Фатежском районе. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Где гремели взрывы

Взрывы прозвучали в ночь на 15 января в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. Других подробностей происшествия не приводилось. Власти города ситуацию также не комментировали.

Фото: МО Украины

Какая ситуация с личным составом армии Украины

Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины на многих направлениях критическая, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. В основном наблюдается нехватка молодых мужчин, а средний возраст бойцов превышает 40 лет, уточнил он.

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — сказал Тарасенко.

Украинский офицер добавил, что войска пополняются за счет мужчин старшего возраста, у которых есть проблемы со здоровьем. По словам Тарасенко, мобилизованные в начале СВО в основном «закончились».

«Не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам», — добавил военнослужащий.

Что происходит с солдатами ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские военнослужащие замерзают на левом берегу Днепра, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, об этом свидетельствуют данные радиоперехватов разведки.

«В связи с похолоданием и замерзанием речных проток сидящие по подвалам в Крынках украинские боевики оказались в отчаянном положении. <...> У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей», — сообщил Сальдо.

Глава Херсонской области привел данные группировки войск «Днепр», согласно которым потери ВСУ за последнюю неделю на этом направлении составили свыше 200 военных. По словам Сальдо, были подбиты два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один зенитный ракетный комплекс, одна установка РСЗО и 15 лодок. Кроме того, были сбиты 38 беспилотников и поражены 19 объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая склады и пункты наблюдения.

Фото: МО РФ

Что власти Украины думают о заморозке конфликта

Власти Украины не пойдут на заморозку конфликта с Россией, заявил в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, Киев надеется и верит, что Конгресс США в итоге согласует выделение средств для Украины.

«Этот президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — сообщил Ермак.

Он также заявил о невозможности каких-либо «немедленных переговоров» между Киевом и Москвой, призывы к которым звучали в Давосе. В качестве причины Ермак указал в том числе на то, что ранее проводилось множество раундов переговоров по «нормандскому» и минскому форматам.

Кроме того, глава офиса президента рассказал о разногласиях среди участников форума относительно способов достижения мира. При этом Ермак отметил, что все страны «уважают суверенитет и независимость Украины».

Какой совет Западу дала Захарова

Страны Запада в случае желания начать переговоры по Украине должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Москву к дискуссиям по украинскому конфликту.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления. <...> Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — указала Захарова.

К чему готовится Минобороны ФРГ

Германия готовится к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера. Согласно приведенному сценарию Минобороны ФРГ, эскалации следует ожидать уже в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине и в дальнейшем она будет нарастать.

«В „день Х“, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера», — говорится в материале.

В качестве наиболее вероятного места столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. При этом авторы материала оставляют без ответа вопрос, чем закончится гипотетическое столкновение.

Читайте также:

Когда закончится СВО: какой прогноз дали Дерипаска, Кадыров, Буданов, Трамп

ВС РФ уничтожили пулеметчицу Макар: кто такая, сколько женщин гибнет в ВСУ

Бомбы внутри бомбы: как устроена новейшая российская ПБК-500У «Дрель»