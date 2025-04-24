«Ищут, куда спрятаться»: землетрясение в Стамбуле привело к хаосу на дороге Пострадавшие жители Стамбула заявили о хаосе и пробках после землетрясения

Фото: Anne Pollmann/dpa/Global Look Press

Пробки образовались на главных улицах турецкого Стамбула после мощного землетрясения, сообщает KP.RU со ссылкой на очевидцев и пострадавших граждан. По данным СМИ, в городе все еще наблюдаются паника и суета.

Все высыпали на улицу, выбегают на проезжую часть, машины тормозят, все сигналят — страшная суета! Все ищут, куда бы спрятаться, — рассказал один из очевидцев.

На данный момент многие жители прошли через процесс эвакуации из опасных сооружений. Ближайшую ночь они проведут либо в пунктах временного размещения, либо в автомобилях.

Правоохранители сообщали о 236 пострадавших в результате землетрясения. Всего было зафиксировано 127 подземных толчков.

Ранее появлялась информация, что магнитуда землетрясения составила 6,2. Телеканал Habertürk передавал, что никто не погиб, а травмы люди получали, преимущественно, из-за паники и собственных действий.

До этого в Сети появились кадры последствий землетрясений в Турции. На опубликованном видео можно рассмотреть раскачивающиеся стены внутри здания, также слышен сильный грохот. После опасной ситуации, как отмечали власти, «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».