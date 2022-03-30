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«Ищите другую работу»: Зеленский про недобросовестных украинских послов

Зеленский раскритиковал своих послов из-за отказа ряда стран вводить санкции против России
02:41, 31 марта 2022
«Ищите другую работу»: Зеленский про недобросовестных украинских послов Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посол Украины в Грузии был отозван из Грузии из-за того, что Тбилиси отказался помогать Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что аналогичный указ был подписан в отношении главы дипмиссии страны в Марокко. Украинский лидер уточнил, что дипломаты недобросовестно выполняли свою работу, передаёт URA.RU.

Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ранее указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».

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