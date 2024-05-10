Ирландский журналист восхитился величием российской нации Журналист Боуз: неудачная кампания Запада против РФ лишь укрепила величие нации

Фото: Минобороны РФ

Парад Победы в Москве показал величие российской нации, несмотря на проводимую Западом кампанию против РФ, заявил в соцсети Twitter (X) ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, западные страны потратили миллиарды, чтобы убедить россиян быть «кем-то другим».

Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию, — написал Боуз, дополнив публикацию видеороликом с военной техникой на Красной площади.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, что на параде Победы в Москве представят новое эффективное оружие России. По его словам, публике покажут самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция».

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что парады Победы прошли в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Всего в праздновании приняли участие около 150 тысяч человек. Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны состоялись торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействовали 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов обратил внимание, что проведение воздушной части парада Победы в Москве стало престижным моментом, который показал всему миру способность РФ обеспечить безопасность. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.