Ирландские лизингодатели расторгли договоры с российскими авиакомпаниями

Все члены отраслевой организации ирландских лизингодателей Aircraft Leasing Ireland (ALI) полностью выполнили санкции Евросоюза, требующие расторжения соглашения об аренде с российскими авиакомпаниями. Об этом говорится в заявлении ассоциации. В организации подчеркнули, что последние несколько недель из-за спецоперации РФ на Украине стали сложными для компаний, занимающихся лизингом воздушных судов, поскольку они пытались вернуть свои самолёты «с переменным успехом».

ALI будет очень тесно сотрудничать со своими членами в ближайшие недели и продолжит поддерживать связь с соответствующими органами власти от их имени, — говорится в заявлении организации.

В состав ALI входит компания AerCap, имеющая 150 самолётов стоимостью 2,1 млрд евро, пострадавших в результате российско-украинского кризиса, а также SMBC Aviation Capital и Avolon.

Зарубежные лизингодатели владеют более чем 400 самолётами на общую сумму более 9 млрд евро, находящимися в аренде у российских авиакомпаний. До 28 марта, в соответствии с санкциями, все контракты должны быть расторгнуты. Однако реальность показывает, что большинство фирм не вернут основную часть своих самолётов.

Например, компания Avolon сообщила, что расторгла все договоры аренды с российскими авиакомпаниями, однако вернуть удалось лишь четыре воздушных машины из 14. В свою очередь, у SMBC Aviation Capital российские авиакомпании арендуют 34 самолёта, их общая стоимость составляет порядка 1,3 млрд евро.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, западные лизингодатели запросили вернуть более 500 воздушных транспортных средств. Выкуп этих самолётов обойдётся примерно в 20 млрд евро.

С начала проведения российской военной операции на Украине страны ЕС, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них — закрытие воздушного пространства и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолётов.

Ранее авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы по маршруту Москва — Коломбо с 28 марта. Это решение принято из-за возможных проблем со страховкой ввиду антироссийских санкций со стороны западных стран.