Ирландская путешественница восхитилась Санкт-Петербургом

https://static.news.ru/photo/87b3a7ac-4273-11eb-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Путешественница из Ирландии Рослин Ди после путешествия в Санкт-Петербург выразила восхищение «северной столицей» России. По её словам, поездка в зимний город оказалась волшебной.

Её рассказ размещён на портале Independent.ie. Ди назвала время, проведённое в Петербурге, чудесным, а сам город поражающим красотой.

Что я помню отчетливее всего, так это голубое небо, покрытые белым инеем тротуары, покрытые льдом каналы, внезапный снегопад, когда собирались тучи, и пронизывающий, почти трескучий холод, какого я никогда раньше не испытывала, — подчеркнула туристка.

Она отметила, что архитектура Петербурга особенно выделялась на зимнем фоне, создавая «почти сказочный эффект». Ирландке запомнились Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца, здание Эрмитажа, а также Михайловского и Мариинского театров. Самое большое впечатление на неё произвёл «великолепный» храм Спаса на Крови с его «потрясающими» куполами.

Да, очень холодно. Но бродить по этому историческому городу во всей его приглушенной зимней тишине — это не что иное, как волшебство, — призналась Ди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новый год в России будет запущен туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», которая и организует необычный маршрут. Время в пути составит 28 часов. В программу включена встреча Нового года в Великом Новгороде, а также праздничный ужин, трёхразовое питание в пути.