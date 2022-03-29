Ирландия заявила о высылке четырёх российских дипслужащих

Четыре российских дипломата будут высланы из Ирландии. МИД страны уведомил об этом посла РФ Юрия Филатова, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени, передаёт РИА Новости. Формальной причиной названо нарушение 9 статьи Венской конвенции.

Сегодня днём МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции, — отмечается в заявлении.

При этом Ковени понадеялся на то, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией продолжат быть открытыми, что является крайне важным аспектом, в том числе и для граждан обеих стран.

Бельгия ранее днём объявила о высылке 21 российского дипломата, об этом сообщила министр иностранных дел страны Софи Вельмес. Бельгийские власти считают, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности.

Также о своём намерении выслать 17 сотрудников российского посольства заявили Нидерланды. По словам главы МИД страны Вопке Хукстра, под дипломатическим прикрытием работали разведчики из России.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Причиной высылки стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.