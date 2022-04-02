Ирландия призвала Евросоюз ужесточить санкции против России
Глава МИД Ирландии призвал Евросоюз ужесточить санкции против России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:44, 04 апреля 2022
Фото: theepochtimes.com
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Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что Евросоюзу следует ужесточить санкции в отношении РФ в ответ на «шокирующие преступления», совершённые против гражданских лиц в Буче. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС..
Вновь поговорил сегодня вечером с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой, который описал шокирующие преступления в Буче. <...> ЕС должен на этой неделе дать решительный ответ, ужесточив санкции, — написал Коувени.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал ужесточить санкции в рамках пятого пакета Евросоюза после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области. По словам дипломата, он знает, какие ограничения содержатся в пакете, и считает их недостаточными.
Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.