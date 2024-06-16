Ирландия предложила сменить тему в ходе конференции по Украине Премьер Ирландии на саммите по Украине предложил обсудить конфликт в Газе

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саймон Харрис

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в ходе международной конференции по Украине в Швейцарии предложил обсудить продолжающиеся конфликты в других частях мира. По его словам, ситуация на Украине не уникальна. Харрис обратил внимание на конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.

К сожалению, конфликт на Украине не уникален. Мы видим нестабильность и конфликты по всему миру. Мы не можем проводить мирный саммит и игнорировать эту реальность. Мир справедливо пришел в ужас при виде ужасной гуманитарной катастрофы в Газе, — заявил ирландский премьер.

Кроме того, политик напомнил об «ужасе и человеческих страданиях» в Судане. Харрис также отметил, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и лишились владений в Сирии и Конго.

Премьер призвал участников саммита выступить в защиту Устава ООН и «территориальной целостности Украины». Он заявил, что «перспектива справедливого мира может казаться очень отдаленной», а «ситуация на земле складывается тяжело». Однако, несмотря на это, конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом.

Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц покинул саммит по Украине в Швейцарии до его завершения. У политика запланированы встречи в Берлине.