Иранского министра обвинили в теракте, где погибли 85 человек Аргентина потребовала ареста главы МВД Ирана из-за теракта в 1994 году

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Люди оплакивают жертв взрыва еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, Аргентина

Аргентинское правительство потребовало арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди по делу о теракте, произошедшем в 1994 году в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Аргентины. Уточняется, что речь идет о террористической атаке на еврейский культурный центр, в результате которого погибли 85 человек.

Аргентина требует международного ареста тех, кто несет ответственность за нападение на AMIA в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек, и они продолжают занимать свои руководящие посты с полной безнаказанностью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из подозреваемых оказался Ахмад Вахиди, сейчас он принимает участие в делегации властей Ирана, совершающей визиты в другие страны — именно поэтому Аргентина обратилась к правоохранительным органам других государств и Интерполу с призывом задержать министра. При этом в апреле власти страны объявили Иран террористическим государством, возложив на него ответственность за теракт.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей сообщил о возрастающих опасениях о возможности новых терактов на территории США после террористической атаки в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он допустил, что такое нападение может произойти, при этом оно бы не сильно отличалось от случившегося в России.