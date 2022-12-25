В Иране ответили на угрозы Украины ударить по военным предприятиям Журналист Аббаси: Киев вернется в доиндустриальную эпоху в случае атаки на Иран

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Иранский журналист Реза Аббаси написал на своей странице в Twitter, что Киев вернется в доиндустриальную эпоху в случае атаки на Исламскую Республику. Он отметил, что его слова являются не угрозой, а только предупреждением. Так Аббаси ответил на призыв советника офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить по военным предприятиям Ирана.

Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение, — написал Аббаси.

Ранее Подоляк заявил, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников в Россию, поэтому местные заводы по производству дронов необходимо уничтожить. Он также подчеркнул, что поставщиков БПЛА из Исламской Республики нужно арестовывать. В Киеве считают, что Тегеран продает Москве беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что в Вашингтоне намерены акцентировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений Москве. Переговоры по восстановлению ядерной сделки сейчас не в фокусе Белого дома, поскольку зашли в тупик, отметил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдо-расследований ячейки 2231».