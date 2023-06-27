Иранский политолог рассказал о роли КНР на Ближнем Востоке Иранский политолог Муса назвал КНР важным игроком на политической арене Ближнего Востока

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КНР успела стать важным игроком на политической арене Ближнего Востока, достигнув этого статуса через торговлю в отличие от США, заявил иранский политолог Ибрагим Муса. В интервью EADaily он отметил, что сейчас Пекин, достигнув весомой позиции в экономической жизни арабских стран, готовит переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта и собирается дальше укреплять свои позиции в регионе.

На мой личный взгляд, важно также восприятие Китая арабским народом для закрепления его ведущего статуса в регионе. Исходя из данных социологических опросов, КНР воспринимается арабами в качестве наиболее перспективного союзника, — пояснил эксперт.

По словам политолога, Китай стремится изгнать США, чтобы стать единоличным гегемоном на Ближнем Востоке. В какой-то степени КНР успешно добивается поставленной цели, считает Муса. Кроме того, Пекин стоит за планами региональных игроков по созданию единой флотилии ближневосточных стран.

Политолог уверен, что у Китая есть четкий план для осуществления «миротворческой дипломатии» с целью укрепить свои позиции в качестве посредника для устранения конфликтов «во имя реализации транспортно-логистических проектов и свободных экономических зон». Среди направлений он выделил нормализацию отношений между арабскими государствами и посредничество в решении палестино-израильского конфликта. При этом КНР удается быть более эффективным посредником, чем США, между палестинскими фракциями и Израилем. Китай добился доверия со стороны палестинцев, так как выбирает формат двухсторонних переговоров, пояснил эксперт.

Политолог добавил, что процесс дедолларизации в торговле между КНР и арабскими странам не всеобщий. Он де-факто затрагивает только торговлю нефтью с Саудовской Аравией на уровне заявлений, но перспективы к реализации данных проектов есть, подчеркнул Муса. Трудности возникают из-за зависимости саудитов от США в военно-техническом плане: Вашингтон может ввести оружейное эмбарго и прекратить помощь в обслуживании боевой техники. По мнению эксперта, данный вопрос может решиться в ближайшие 10 лет.

Магистр практики исламских финансов Ильяс Зарипов ранее предположил, что страны Ближнего Востока могут создать свою единую валюту. Он также напомнил, что сторонниками единой валюты в свое время были Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, однако идея вызвала активное противодействие со стороны США.