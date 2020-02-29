https://static.news.ru/photo/dd724994-5b0d-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Депутат Мохаммад Али Рамазани Дастак умер в Иране. По сообщениям СМИ, причиной стало заражение коронавируса.

Парламентарий был избран представителем Ашрафи Астаны за неделю до смерти, передаёт ISNA со ссылкой на источники. По данным журналистов, он был одним из пяти депутатов, заразившихся коронавирусом.

В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших — замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.