Депутат Мохаммад Али Рамазани Дастак умер в Иране. По сообщениям СМИ, причиной стало заражение коронавируса.
Парламентарий был избран представителем Ашрафи Астаны за неделю до смерти,
В Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших — замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.
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