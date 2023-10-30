Иранский депутат рассказал о целях визита парламентской делегации в Москву Депутат Джалалзаде: Москва и Тегеран должны остановить убийства палестинцев

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru

Вахид Джалалзаде

Парламенты России и Ирана должны объединить усилия, чтобы остановить военные действия Израиля против мирных палестинцев, заявил NEWS.ru председатель постоянной комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Вахид Джалалзаде. По его словам, парламентская делегация Ирана нашла понимание в Госдуме.

Необходимо объединить усилия парламентских структур для остановки военных действий. Для этого наша делегация отправилась в Россию и в другие страны. Израиль пытался узаконить свои безжалостные действия с помощью принятия антипалестинской резолюции ООН. Парламентскими усилиями мы остановили этот процесс, — отметил депутат.

По его словам, Израиль пользуется поддержкой Европы, тогда как палестинский народ поддержали в России.

30 октября я провел плодотворную встречу с заместителем председателя Госдумы Александром Бабаковым и с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Я поблагодарил коллег за то, что они поддержали палестинский народ, представители РФ заблокировали резолюцию США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, — рассказал Джалалзаде.

Накануне делегация парламентариев Ирана во главе с Джалалзаде прибыла в Москву. Депутаты планируют провести переговоры с российскими коллегами и принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Ранее Россия и Китай наложили в Совбезе ООН вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке. Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — внедрить в регионе политические установки Вашингтона. По его словам, Совет Безопасности будет дискредитирован, если примет резолюцию США.

Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее сообщил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН. По его словам, государство намерено уничтожить палестинское движение ХАМАС. Он также назвал призыв ГА ООН отвратительным.