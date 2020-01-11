Иранские вооруженные силы и их иракские союзники находятся в состоянии повышенной готовности в Сирии, Ираке и Иране. Они ожидают новую волну нападений со стороны армии США.
Группы сопротивления готовятся к ответу на атаку на Сирию и другие террористические действия правительства США, передаёт Fars News со ссылкой на свои источники, близкие к фронту сопротивления.
Вечером 9 января сообщалось о нескольких взрывах в восточной части Дейр-Эззора. Также вблизи границы Ирака с Сирией в городе Аль-Каем произошёл сильный взрыв.
В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».
Рана утром 8 января оператор иранской ПВО по ошибке выпустил ракету по украинскому самолёту, вылетевшему из аэропорта Тегерана. Система ошибочно определила пассажирский лайнер как вражеский объект. Иранские военные объяснили, что силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они
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