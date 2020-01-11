https://static.news.ru/photo/070a143e-347c-11ea-b888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Иранские вооруженные силы и их иракские союзники находятся в состоянии повышенной готовности в Сирии, Ираке и Иране. Они ожидают новую волну нападений со стороны армии США.

Группы сопротивления готовятся к ответу на атаку на Сирию и другие террористические действия правительства США, передаёт Fars News со ссылкой на свои источники, близкие к фронту сопротивления.

Вечером 9 января сообщалось о нескольких взрывах в восточной части Дейр-Эззора. Также вблизи границы Ирака с Сирией в городе Аль-Каем произошёл сильный взрыв.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».