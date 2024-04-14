Проиранские хакеры сообщили о взломе систем ПВО Израиля Кибергруппа проиранских хакеров «Хандала» сообщила о взломе систем ПВО Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

Кибергруппа проиранских хакеров «Хандала», известная атаками на правительственные и частные интернет-ресурсы Израиля, заявила, что во время ночного нападения Ирана взломала системы ПВО еврейского государства, пишет The Jerusalem Post. Отмечается, что израильтянам отправили свыше 500 тысяч угрожающих текстовых сообщений.

Заявление опубликовано в Telegram и содержит довольно скудную информацию. Известно, что хакеры отправили ЦАХАЛ послание: «У вас есть всего несколько часов на ремонт радиолокационных систем». Группа также обратилась с текстовыми призывами к израильтянам, которым предложили выступить против правительства и поддержать Иран.

Люди заплатят за преступления и глупость ваших лидеров. Нет сомнений, что они пожалеют об этих действиях. Эвакуируйте города, возможно, ущерб будет меньше, — говорится в текстах сообщений.

Официальных комментариев Тель-Авив по этим заявлениям пока нет. Но израильские эксперты в прошлом уже не раз высказывали растущее беспокойство по поводу иранских кибератак, направленных на критически важную национальную инфраструктуру.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал, что почти все перехваты иранских ракет на Израилем были осуществлены самолетами, системами ПВО «Праща Давида» и «Железный купол», ракетными комплексами «Эрроу».