Иранцев призвали покинуть территорию Украины МИД Ирана призвал своих граждан покинуть Украину

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МИД Ирана посоветовал гражданам своей страны покинуть Украину, сообщает Reuters. По данным агентства, ведомство также рекомендовало путешественникам воздержаться от поездок на Украину по соображениям безопасности.

В связи с военной эскалацией на Украине всем иранцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Также иранцам, проживающим на Украине, рекомендуется покинуть страну в целях их собственной безопасности, — сказано в сообщении министерства.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сирена также зазвучала в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях.

Накануне на всей территории Украины также прозвучали сообщения о воздушной тревоге. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей призвали срочно сократить потребление энергии.